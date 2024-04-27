С 3 по 12 мая электропоезда по Ленобласти для ветеранов будут бесплатными

Глава Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк объявил о предоставлении льготы на поездки ветеранам Великой Отечественной войны в честь майских праздников.

С 3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие смогут бесплатно путешествовать на пригородных поездах по Ленинградской области. Для оформления бесплатного проездного билета для ветерана в кассах нужно предъявить:

Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны;

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;

Удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

Удостоверение личности.

Сопровождающим нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. С одним ветераном может бесплатного проехать один сопровождающий.