С 3 по 12 мая электропоезда по Ленобласти для ветеранов будут бесплатными

Глава Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк объявил о предоставлении льготы на поездки ветеранам Великой Отечественной войны в честь майских праздников.
С 3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие смогут бесплатно путешествовать на пригородных поездах по Ленинградской области. Для оформления бесплатного проездного билета для ветерана в кассах нужно предъявить:
- Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны;
- Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;
- Удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- Удостоверение личности.
Сопровождающим нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. С одним ветераном может бесплатного проехать один сопровождающий.
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