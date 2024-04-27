Польские таможенники заблокировали около 20 автомобилей с помощью для ВСУ  

Автомобили с помощью, предназначенной Вооруженным силам Украины (ВСУ), заблокировали представители польской таможни на пограничном пункте «Зосин-Устилуг». Об этом сообщают украинские СМИ.

Контрольно-пропускные пункты на границе Польши и Украины ранее блокировали фермеры. Так они выражали протест против ввоза в страну украинской сельхозпродукции.

Представитель украинской госпогранслужбы 1 апреля сообщал о планах польских фермеров вновь заблокировать КПП «Угринов». По его словам, информацию о дате возобновления протестной акции украинские пограничники получили от польских коллег.

Фермеры 12 марта полностью заблокировали движение грузовиков в Польшу из Украины по четырем направлениям: из пунктов пропуска «Шегини», «Ягодин», «Угринов» и «Устилуг». Однако с 28 марта движение через КПП «Угринов» было временно разблокировано.

На фоне этого лидеры протеста польских фермеров заявили о планах продолжать демонстрации до достижения своих целей. Аграрии требовали от правительства введения эмбарго на поставки сельхозпродукции из Украины.