Конец недели встретит жителей Ленобласти дождями и грозой

Также местами ожидаются небольшие заморозки ночью.

Как передает региональное МЧС, 28 апреля в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, а местами будет и гроза.

Ветер ночью южных направлений 2-7 м/с, днем юго-западный, западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +1…+6 гр., местами до -1 гр., днем +13…+18 гр., местами, преимущественно на севере, до +10 гр., — указано в сообщении ведомства.