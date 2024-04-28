Американец приехал в Россию, убил сестру на Лосином острове из-за политической ссоры и помогал полицейским ее искать

В Московской области сотрудники правоохранительных органов распутали уголовное дело об убийстве женщины, которую задушил собственный брат-американец. Фигурант дела является гражданином США, а его родственница ранее проживала в Америке. Сложность дела заключалась в том, что злоумышленник постоянно путал следы, сообщает «Патрульный Петербурга».

Следствие установило, что 25 июля 2021 года американец вместе с сестрой находились в лесном массиве на территории Национального парка Лосиный остров. Произошел конфликт на почве политических разногласий, брат начал избил и задушил сестру.

В попытках сокрыть убийство, он решил сымитировать ограбление, забрав из карманов жертвы банковские карты, телефон и личные вещи, которые выбросил в ближайший водоем. Затем он сообщил в полицию об исчезновении сестры и участвовал в ее поисках. А после обнаружения тела выдвигал версии ее убийства, в том числе связанную с ограблением.

Однако следователям удалось восстановить картину происшествия. В ходе следствия проведено более 60 судебных экспертиз, а также множество допросов и обысков. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.