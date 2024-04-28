«Туристический вагон» поедет в Выборг

С Финляндского вокзала в Выборг 29 апреля отправится «Туристический вагон». Это будет первое отправление в туристическом сезоне 2024 года. Первым пассажирам будут вручены памятные подарки.

«Туристический вагон», входящий в состав поезда «Ласточка», совершит пять поездок за месяц: 4 мая, 10 мая, 11 мая, 18 мая и 25 мая.