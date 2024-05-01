В Петербурге от военкомата госпитализировали мужчину с ожогами 90% тела

Мужчину с ожогами 90% тела обнаружили во дворе дома №90 корпус 1 на набережной Фонтанки, где находится военкомат.

24-летний уроженец Красноярска получил ожоги головы, туловища и конечностей 1, 2 и 3 степени. Бригада скорой госпитализировала его в состоянии ожогового шока второй степени.

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По данным издания «Фонтанка», полиция проверяет версию о том, что причиной происшествия стала несчастная любовь. После ссоры с девушкой он оказался у здания на набережной Фонтанки.