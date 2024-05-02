Боец из поселка Мга погиб в зоне СВО

Автор: Гузель Галимова
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В ходе СВО погиб житель Кировского района Ленобласти Евгений Алексеев. Ему было 33 года.

Прощание с Евгением Алексеевым состоится 2 мая на старом кладбище в поселке Мга.

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Фото: администрация МО Мгинское городское поселение

Евгений родился в поселке Мга, окончил профессиональный лицей по специальности «сварщик — судостроитель». В январе 2024 года ушел на СВО по контракту.

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23.04.2024 329
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