Боец из поселка Мга погиб в зоне СВО

В ходе СВО погиб житель Кировского района Ленобласти Евгений Алексеев. Ему было 33 года.

Прощание с Евгением Алексеевым состоится 2 мая на старом кладбище в поселке Мга.

Евгений родился в поселке Мга, окончил профессиональный лицей по специальности «сварщик — судостроитель». В январе 2024 года ушел на СВО по контракту.