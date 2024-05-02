Боец из поселка Мга погиб в зоне СВО

В ходе СВО погиб житель Кировского района Ленобласти Евгений Алексеев. Ему было 33 года.
Прощание с Евгением Алексеевым состоится 2 мая на старом кладбище в поселке Мга.
Евгений родился в поселке Мга, окончил профессиональный лицей по специальности «сварщик — судостроитель». В январе 2024 года ушел на СВО по контракту.
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