Известен мотив убийцы, расправившегося с приятелем, тело которого нашли на общем балконе в Мурино

Мужчина заявил, что приревновал к нему свою возлюбленную. Она, к слову, помогала убийце спрятать тело.

В ходе допроса мужчина, забивший до смерти молотком своего приятеля, признался, что ревновал к убитому свою девушку.

В тот роковой вечер Константин отдыхал с товарищем и своей девушкой, распивая алкоголь. Позже возлюбленная убийцы ушла спать, после чего хозяин квартиры решил выяснить отношения. В итоге он взялся за инструмент и нанес несколько ударов по голове приятелю.

Сразу после убийца разбудил свою девушку, и они вместе попытались скрыть улики. Полицию на место трагедии вызвала мама задержанного, которая приехала чуть позже, стало известно Mash на Мойке.