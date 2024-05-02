Известен мотив убийцы, расправившегося с приятелем, тело которого нашли на общем балконе в Мурино

Мужчина заявил, что приревновал к нему свою возлюбленную. Она, к слову, помогала убийце спрятать тело.
В ходе допроса мужчина, забивший до смерти молотком своего приятеля, признался, что ревновал к убитому свою девушку.
В тот роковой вечер Константин отдыхал с товарищем и своей девушкой, распивая алкоголь. Позже возлюбленная убийцы ушла спать, после чего хозяин квартиры решил выяснить отношения. В итоге он взялся за инструмент и нанес несколько ударов по голове приятелю.
Сразу после убийца разбудил свою девушку, и они вместе попытались скрыть улики. Полицию на место трагедии вызвала мама задержанного, которая приехала чуть позже, стало известно Mash на Мойке.
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02.05.2024 72