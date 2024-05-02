Российский боец-чемпион умер в 37 лет

Чемпион бойцовской лиги Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщил cоведущий Hardcore Эдуард Германский.

«Парни с Ростова [-на-Дону] сказали, что остановка сердца», – написал Эдуард Германский

По предварительным данным, Александр Коломыцев скончался в ночь на 2 мая в своей квартире в Ростове-на-Дону. Родственники несколько часов не могли до него дозвониться, после чего вскрыли дверь и обнаружили тело бойца.

Александр Коломыцев выступал в смешанных единоборствах и кулачных боях. Последние годы он занимался у тренера Тараса Кияшко.