Российский боец-чемпион умер в 37 лет

Автор: Сергей Агутин
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Чемпион бойцовской лиги Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщил cоведущий Hardcore Эдуард Германский.

«Парни с Ростова [-на-Дону] сказали, что остановка сердца», – написал Эдуард Германский

По предварительным данным, Александр Коломыцев скончался в ночь на 2 мая в своей квартире в Ростове-на-Дону. Родственники несколько часов не могли до него дозвониться, после чего вскрыли дверь и обнаружили тело бойца.

Александр Коломыцев выступал в смешанных единоборствах и кулачных боях. Последние годы он занимался у тренера Тараса Кияшко.

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06.05.2023 1639
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