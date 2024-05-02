Восьмимесячный ребенок умер после кормления в Петербурге

Утром 1 мая в съемной квартире на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружено тело восьмимесячного мальчика без внешних признаков насильственной смерти.
По словам матери, 32-летней сотрудницы ветеринарной лаборатории, после кормления у ребенка начались колики и рвота, что впоследствии привело к трагическому исходу.
Тело направлено в морг для проведения расследования обстоятельств гибели. Семья погибшего ребенка неполная и не состоит на учете.
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05.06.2023 1343