Восьмимесячный ребенок умер после кормления в Петербурге

Утром 1 мая в съемной квартире на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружено тело восьмимесячного мальчика без внешних признаков насильственной смерти.

По словам матери, 32-летней сотрудницы ветеринарной лаборатории, после кормления у ребенка начались колики и рвота, что впоследствии привело к трагическому исходу.

Тело направлено в морг для проведения расследования обстоятельств гибели. Семья погибшего ребенка неполная и не состоит на учете.