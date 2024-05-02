В Петербурге с поличным задержали автоугонщика

Автор: Сергей Агутин
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В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали автоугонщика. Патруль получил информацию о том, что злоумышленник пытается взломать ВАЗ-2107, припаркованный на Ленинском проспекте.

Прибыв на место, росгвардейцы задержали на месте 45-летнего мужчину. Он повредил кожух рулевой колонки, подготовил провода зажигания для соединения напрямую, чтобы угнать машину.

Автоугонщика доставили в отдел полиции. Машина, как выяснилось, принадлежит 35-летнему петербуржцу.

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17.04.2024 834
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