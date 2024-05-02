В Ленобласти наградили участников конкурса #ГородаМеняютсяДляНас47

Среди награжденных благодарственными письмами жители региона и специалисты пресс-служб

«Ваша работа крайне необходима. Благодаря вашей активности мы наращиваем объемы работ и компетенции специалистов, бьем рекорды по числу голосующих за благоустройство. Как результат — мы создали свыше 950 общественных пространств как по федеральным, так и по региональным программам — каждый двор, парк или сквер создан по запросам жителей», — поздравил участников зампредседателя правительства области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Участниками конкурса стали несколько десятков человек. Они сняли ролики с разными точками зрения на благоустройство. Члены жюри — представители комитета, профессиональные операторы, ЦУР, сотрудники комитета по ЖКХ и Центра компетенций, которые курируют проведение благоустройства в регионе, проанализировали все работы и определили победителей.

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Список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке. Работы по многим проектам уже начались. Отметим, что Ленобласть в 2023 году тоже была лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.