В Ленобласти наградили участников конкурса #ГородаМеняютсяДляНас47

Среди награжденных благодарственными письмами жители региона и специалисты пресс-служб
Участниками конкурса стали несколько десятков человек. Они сняли ролики с разными точками зрения на благоустройство. Члены жюри — представители комитета, профессиональные операторы, ЦУР, сотрудники комитета по ЖКХ и Центра компетенций, которые курируют проведение благоустройства в регионе, проанализировали все работы и определили победителей.
Список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке. Работы по многим проектам уже начались. Отметим, что Ленобласть в 2023 году тоже была лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.