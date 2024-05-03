Врач перечислил самые опасные красители для яиц с индексом Е

По словам аллерголога, наибольшую опасность представляют красные и желтые красители.

Врач-иммунолог и аллерголог Андрей Продеус рекомендует избегать красок желтого и красного цвета в кулинарии. По словам специалиста, в них часто присутствуют опасные соединения.

В эфире программы Елены Малышей «Жить здорово!» врач отметил, что наибольшую опасность представляют краски с диоксидом титана и диоксидом кремния в составе. Это, например, могут быть Е129, Е102 и Е110, предупредили эксперты.