Врач перечислил самые опасные красители для яиц с индексом Е

Автор: Анастасия Щербакова
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По словам аллерголога, наибольшую опасность представляют красные и желтые красители.

Врач-иммунолог и аллерголог Андрей Продеус рекомендует избегать красок желтого и красного цвета в кулинарии. По словам специалиста, в них часто присутствуют опасные соединения.

В эфире программы Елены Малышей «Жить здорово!» врач отметил, что наибольшую опасность представляют краски с диоксидом титана и диоксидом кремния в составе. Это, например, могут быть Е129, Е102 и Е110, предупредили эксперты.

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02.05.2024 77
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