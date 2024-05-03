Дети-маугли, жившие с отцом в подвале в Петербурге, попали в больницу

Врачи решили поместить малышей на карантин из-за отсутствия прививок.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина, дети, проживавшие с отцом полтора года в подвале, сейчас находятся в больнице на карантине. Как выяснилось, у малышей нет прививок, передает RT.

Сейчас отец трех маленьких детей приходит к ним в больницу и приносит передачи. К малышам мужчину не пускают, поскольку у него нет документов, подтверждающих отцовство.

Ранее он заявлял, что это было сделано специально, чтобы мама детей могла получать пособия. Она, к слову, несмотря на то, что обещала забрать малышей, так и не приехала. Женщина утверждает, что еще не решила вопрос с жильем.