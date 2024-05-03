Бастрыкин запросил доклад о нарушениях прав жителей одного из районов Всеволожска

Местные жители пожаловались на отсутствие социальной инфраструктуры в одном из районов города.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ситуацию жителей одного из районов Всеволожска, где люди жаловались на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры.

Местные жители жалуются, что застройка жилых домов увеличивается, однако условий для проживания такого количества людей не создано. Граждане обращались в органы местной власти, но должной реакции не последовало, — указано в сообщении ведомства в Телеграм.

Бастрыкин поручил главе СК по Ленинградской области представить доклад о ходе проверки о возможных нарушениях прав граждан.