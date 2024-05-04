На популярную российскую актрису подали в суд из-за долгов за ЖКУ

У российской актрисы Елизаветы Боярской и ее мужа актера Максима Матвеева нашли долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и обязали супругов их выплатить.

Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Артисты с апреля по июнь 2023 года не платили за газ, электричество и водоснабжение в квартире, расположенной в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы. У них накопился долг более чем на 20 тысяч рублей. ГБУ «Жилищник» подал на них в суд.