Мотовездеход угнали во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 3 мая сообщили о пропаже квадроцикла Can-Am Outlander 2016 года выпуска с участка в СНТ «Марс» в Агалатово.

Сама территория в восемь соток была огорожена забором из металлопрофиля, но угонщику это не помешало. На ограждении обнаружены повреждения. Камер видеонаблюдения на участке не оказалось.

У мотовездехода не было государственного знака и страховки. Полицией изъят паспорт транспортного средства, которое принадлежит 46-летнему мужчине с регистрацией в Санкт-Петербурге.