Кролик сломал палец девочке в Петербурге

В клинику Педиатрического университета 3 мая после посещения контактного зоопарка в Санкт-Петербурге попала годовалая девочка, сообщает «Патрульный Петербурга».
Пострадавшую за палец укусил кролик. Врачи диагностировали перелом. Поскольку у кролика есть необходимые прививки, девочке не грозят заболевания. Ближайшие несколько дней пострадавшей придется побыть под присмотром медиков.
Врач клиники уточнил, что кролики редко кусают людей намеренно. В основном это происходит из-за того, что они плохо видят: могут спутать палец, например, с морковкой.
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05.06.2023 1349