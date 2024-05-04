Кролик сломал палец девочке в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Фото: Baltphoto.ru

В клинику Педиатрического университета 3 мая после посещения контактного зоопарка в Санкт-Петербурге попала годовалая девочка, сообщает «Патрульный Петербурга».

Пострадавшую за палец укусил кролик. Врачи диагностировали перелом. Поскольку у кролика есть необходимые прививки, девочке не грозят заболевания. Ближайшие несколько дней пострадавшей придется побыть под присмотром медиков.

Врач клиники уточнил, что кролики редко кусают людей намеренно. В основном это происходит из-за того, что они плохо видят: могут спутать палец, например, с морковкой.

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05.06.2023 1349
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