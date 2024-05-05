На восьми федеральных трассах Ленобласти 5 мая ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М—10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— км 35-136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения;

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка краевой полосы от пыли и грязи механизированным способом;

— км 100-85 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка осевой полосы вдоль бетонного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи;

— км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;

— км 65-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение вертикальной разметки на боковые конструкции автобусных остановок;

— км 82-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка укреплённой обочины механизированным способом;

— подъезд к г. Выборгу № 2 км 3-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка смета от барьерного камня;

— км 184-185 реверсивное движение с регулировщиком с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 42-43 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка барьерного ограждения и технических проходов на мосту;

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, 94-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 14:00, ликвидация деформации обочины;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 15-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи вручную;

— км 0-37+ транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 37-78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б от пыли и грязи механизированным способом;