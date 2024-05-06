Минус и снег: синоптик назвал самый холодный день этой недели в Ленобласти

Столбики термометров днем будут показывать всего до +4 градусов.

По оценкам синоптика Александра Колесова, самое сильное похолодание в Петербурге и Ленобласти на этой неделе придется на среду, 8 мая. В этот день в регионах не исключены осадки в виде снега и небольшой минус.

Самое холодное должно быть 8 мая, но там облаков много, да и снег 7 и 8 мая ожидается, так что может больших минусов и не будет. Сколько будет днем 8 мая, это интересно. Сейчас можно рассчитывать на +3…+4 гр, — прогнозирует синоптик.