Такое поручение дал глава региона Александр Дрозденко.

В Ленинградской области будут осуществляться централизованные закупки материалов для волонтеров, которые изготавливают маскировочные сети и другие необходимые бойцам на СВО вещи. Процесс организуют через фонд «Ленинградский рубеж».

Соответствующее поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко после обращения волонтера из Волосовского района.

Мы по-прежнему будем придерживаться разделения: крупные поставки техники и оборудования делает наш фонд «Ленинградский рубеж», а помощью подразделениям с маскировочными сетями, окопными свечами, другими вещами для бойцов — занимаются волонтеры. Но сырье для этих вещей будем закупать централизованно и по накладным отдавать в волонтерские центры. Дальше они уже сами распорядятся готовой продукцией, направят ее в части, надо которыми у них взято шефство, — заявил Дрозденко.