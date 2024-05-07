Застолье закончилось дракой в Кировском районе

В садоводстве «Благодатное» Кировского района 4 мая около 01:50 двое мужчин распивали спиртное. Во время застолья между ними возник конфликт, 53-летний гость избил 44-летнего хозяина дома.
Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние оценивалось как удовлетворительное. У него диагностировали перелом двух ребер.
Решается вопрос об уголовном деле. Подозреваемого жителя поселка Краснофлотский разыскивают.
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21.05.2022 15516