Застолье закончилось дракой в Кировском районе

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

В садоводстве «Благодатное» Кировского района 4 мая около 01:50 двое мужчин распивали спиртное. Во время застолья между ними возник конфликт, 53-летний гость избил 44-летнего хозяина дома.

Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние оценивалось как удовлетворительное. У него диагностировали перелом двух ребер.

Решается вопрос об уголовном деле. Подозреваемого жителя поселка Краснофлотский разыскивают.

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21.05.2022 15516
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