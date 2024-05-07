Застолье закончилось дракой в Кировском районе

В садоводстве «Благодатное» Кировского района 4 мая около 01:50 двое мужчин распивали спиртное. Во время застолья между ними возник конфликт, 53-летний гость избил 44-летнего хозяина дома.

Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние оценивалось как удовлетворительное. У него диагностировали перелом двух ребер.

Решается вопрос об уголовном деле. Подозреваемого жителя поселка Краснофлотский разыскивают.