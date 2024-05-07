Ленобласть поможет Енакиево оборудовать систему освещения социальных объектов

Автор: Анастасия Щербакова
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Также специалисты из 47-го региона окажут содействие в подготовке города к отопительному сезону.

Специалисты из Ленинградской области разработают и воплотят в жизнь программу строительства системы освещения социальных объектов в Енакиево. Кроме того, они помогут городу подготовиться к предстоящему отопительному сезону, чтобы он прошел без аварий. Энергетики будут координировать работу и оснащенность аварийных бригад.

Такое решение было принято в ходе рабочей поездки под руководством председателя комитета 47-го региона по ТЭК Сергея Морозова.

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