Ленобласть поможет Енакиево оборудовать систему освещения социальных объектов

Также специалисты из 47-го региона окажут содействие в подготовке города к отопительному сезону.

Специалисты из Ленинградской области разработают и воплотят в жизнь программу строительства системы освещения социальных объектов в Енакиево. Кроме того, они помогут городу подготовиться к предстоящему отопительному сезону, чтобы он прошел без аварий. Энергетики будут координировать работу и оснащенность аварийных бригад.

Такое решение было принято в ходе рабочей поездки под руководством председателя комитета 47-го региона по ТЭК Сергея Морозова.