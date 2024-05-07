В Выборге с 7 по 9 мая вводятся ограничения на дорогах

Водителей просят искать объездные пути.

Администрация Выборгского района сообщает, что в связи с празднованием 9 Мая в городе Выборге будут действовать ограничения для транспорта с 7 по 9 мая.

Так, с 19:00 7 мая до 22:30 9 мая будет временно закрыт проезд автомобилей по следующим улицам:

♦ проспект Ленина от Ленинградского проспекта до Московского проспекта;

♦ улица Димитрова от улицы Северной до проспекта Ленина;

♦ улица Ушакова от улицы Северной до проспекта Ленина;

♦ проспект Суворова от улицы Крепостной до улицы Северной;

♦ улица Мира от Московского проспекта до проспекта Суворова;

♦ улица Советская от улицы Крепостной до Ленинградского проспекта.

Также ограничения движения затронут еще два района области.