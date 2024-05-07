В Выборге с 7 по 9 мая вводятся ограничения на дорогах

Водителей просят искать объездные пути.
Администрация Выборгского района сообщает, что в связи с празднованием 9 Мая в городе Выборге будут действовать ограничения для транспорта с 7 по 9 мая.
Так, с 19:00 7 мая до 22:30 9 мая будет временно закрыт проезд автомобилей по следующим улицам:
♦ проспект Ленина от Ленинградского проспекта до Московского проспекта;
♦ улица Димитрова от улицы Северной до проспекта Ленина;
♦ улица Ушакова от улицы Северной до проспекта Ленина;
♦ проспект Суворова от улицы Крепостной до улицы Северной;
♦ улица Мира от Московского проспекта до проспекта Суворова;
♦ улица Советская от улицы Крепостной до Ленинградского проспекта.
Также ограничения движения затронут еще два района области.