В Кингисеппе разыскивается владелец разлетевшихся по улице денег

В Кингисеппе у торгового комплекса на Октябрьской прохожие заметили на асфальте разбросанные купюры.
Мужчины собрали деньги и передали их на пост охраны ТЦ «Норд», а те в полицию.
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По камерам видеонаблюдения было установлено, что 6 мая около полудня мужчина снял в банкомате деньги, а по пути к автомобилю из его кармана выпали банкноты. Пачка денег разлетелась по парковке. В ТК уточнили, что сумма по размеру, как «целая зарплата». Владелец еще не возвращался за пропажей в комплекс.
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