Мотопробег в честь Дня Победы стартовал в Приозерске

От стен кирхи в Приозерске 9 мая стартовал традиционный мотопробег, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Инициатором мотопробега выступает общество Приозерских мотоциклистов. К акции присоединяются байкеры и гости из других районов Ленинградской области.

Мотопробег пройдет по улицам Приозерска. Его завершением станет торжественно-траурный митинг на городском кладбище.