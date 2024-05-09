Мотопробег в честь Дня Победы стартовал в Приозерске

Автор: Сергей Агутин
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От стен кирхи в Приозерске 9 мая стартовал традиционный мотопробег, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Фото: Администрация Приозерского района

Инициатором мотопробега выступает общество Приозерских мотоциклистов. К акции присоединяются байкеры и гости из других районов Ленинградской области.

Мотопробег пройдет по улицам Приозерска. Его завершением станет торжественно-траурный митинг на городском кладбище.

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