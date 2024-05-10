Мигранты выселили петербуржцев из квартиры

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о незаконном проживании мигрантов в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге.

В августе 2023 года в соседнюю комнату коммуналки заселились несколько иностранных граждан, которые под угрозой насилия вынудили жителя Санкт-Петербурга и еще одного мужчину съехать из жилого помещения.

По предварительным данным, регистрации и официального права на проживание по указанному адресу у мигрантов нет. Обращения в полицию не принесли никаких результатов.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе и результатах проверки.