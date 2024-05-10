Мигранты выселили петербуржцев из квартиры

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о незаконном проживании мигрантов в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге.
В августе 2023 года в соседнюю комнату коммуналки заселились несколько иностранных граждан, которые под угрозой насилия вынудили жителя Санкт-Петербурга и еще одного мужчину съехать из жилого помещения.
По предварительным данным, регистрации и официального права на проживание по указанному адресу у мигрантов нет. Обращения в полицию не принесли никаких результатов.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе и результатах проверки.
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