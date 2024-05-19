Известна дата следующей «прямой линии» с губернатором Ленобласти

На вопросы жителей Александр Дрозденко ответит 20 мая.

В понедельник, 20 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию с жителями 47-го региона. Трансляция будет осуществляться в эфире телеканала ЛенТВ24.

В течение часа, с 16:00 до 17:00, глава региона ответит на вопросы, поступающие от жителей по двум телефонным номерам:

♦ 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок бесплатный);

♦ +7(81361)315-01 (стоимость определяется по тарифу оператора связи).

Также к трансляции по видеоконференцсвязи будут подключены главы администраций муниципальных образований Ленинградской области.