Работу 32 фонтанов продлили в Петербурге

В Санкт-Петербурге 26 водных сооружений будут работать до полуночи. Дополнительно шесть фонтанов будут работать до двух часов ночи, сообщает «АБН24».

График работы остальных фонтанов – с 09:00 до 22:00. Светомузыкальный фонтан в Петергофе, фонтан «Крестики-Нолики» и фонтан у Гостиного двора в Кронштадте будут работать до 23:00.