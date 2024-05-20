Дрозденко: ремонт дороги «Отрадное – Заостровье» начнется в этом году

Сперва будут выполнены ремонтные работы на участке «Торфяное- Заостровье».
Дорога «Отрадное – Заостровье» будет частично отремонтирована уже в этом году. Об этом рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе «прямой линии» с местными жителями.
Как отметил глава региона, дорога попала в программу капитального ремонта. Сперва дорожники займутся участком «Торфяное и Заостровье», а оставшаяся часть будет приведена в порядок в следующем году.
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