Дрозденко: ремонт дороги «Отрадное – Заостровье» начнется в этом году

Автор: Анастасия Щербакова
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Сперва будут выполнены ремонтные работы на участке «Торфяное- Заостровье».

Дорога «Отрадное – Заостровье» будет частично отремонтирована уже в этом году. Об этом рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе «прямой линии» с местными жителями.

Как отметил глава региона, дорога попала в программу капитального ремонта. Сперва дорожники займутся участком «Торфяное и Заостровье», а оставшаяся часть будет приведена в порядок в следующем году.

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20.05.2024 48
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