Дрозденко: ремонт дороги «Отрадное – Заостровье» начнется в этом году

Сперва будут выполнены ремонтные работы на участке «Торфяное- Заостровье».

Дорога «Отрадное – Заостровье» будет частично отремонтирована уже в этом году. Об этом рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе «прямой линии» с местными жителями.

Как отметил глава региона, дорога попала в программу капитального ремонта. Сперва дорожники займутся участком «Торфяное и Заостровье», а оставшаяся часть будет приведена в порядок в следующем году.