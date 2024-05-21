Трехлетняя петербурженка получила ожог после игр с планшетом

В квартире дома на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге трехлетний ребенок получил ожог после взрыва планшета, сообщает Neva.Today.
Девочка увлеклась игрой в планшет, который в это время находился на зарядке, был подключен к розетке поблизости. В какой-то момент изо рта ребенка выпала цепочка, упала прямо на метро зарядки планшета. Это стало причиной взрыва и травм.
Девочку госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести с ожогами груди первой и второй степеней. После оказания необходимой медицинской помощи ребенка отпустили домой.
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24.06.2022 4514