Трехлетняя петербурженка получила ожог после игр с планшетом

В квартире дома на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге трехлетний ребенок получил ожог после взрыва планшета, сообщает Neva.Today.

Девочка увлеклась игрой в планшет, который в это время находился на зарядке, был подключен к розетке поблизости. В какой-то момент изо рта ребенка выпала цепочка, упала прямо на метро зарядки планшета. Это стало причиной взрыва и травм.

Девочку госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести с ожогами груди первой и второй степеней. После оказания необходимой медицинской помощи ребенка отпустили домой.