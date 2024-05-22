Россияне массово начинают покидать Турцию — СМИ

Связано это со сложностями получения ВНЖ.
Согласно данным Reuters, число россиян с видами на жительство в Турции с конца 2022 года по май 2023 года сократилось примерно на треть — со 154 тысяч до 96 тысяч человек.
Опрошенные изданием граждане РФ, переехавшие из Турции или имеющие таких знакомых, чаще всего выбирают для переезда Сербию и Черногорию.
Среди основных причин, побуждающих россиян покидать Турцию, называются проблемы с получением ВНЖ, банковским обслуживанием из-за санкций, а также высокая инфляция.
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09.05.2024 253