Россияне массово начинают покидать Турцию — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Связано это со сложностями получения ВНЖ.

Согласно данным Reuters, число россиян с видами на жительство в Турции с конца 2022 года по май 2023 года сократилось примерно на треть — со 154 тысяч до 96 тысяч человек.

Опрошенные изданием граждане РФ, переехавшие из Турции или имеющие таких знакомых, чаще всего выбирают для переезда Сербию и Черногорию.

Среди основных причин, побуждающих россиян покидать Турцию, называются проблемы с получением ВНЖ, банковским обслуживанием из-за санкций, а также высокая инфляция.

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09.05.2024 253
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