На Ленобласть во второй половине недели обрушатся заморозки

Температура воздуха понизится до минус одного градуса. Но это только днем.

Согласно прогнозу МЧС, 23 мая в Ленобласти ожидается малооблачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут в пределах 20-25 градусов тепла. Тем временем ночью все еще ожидаются заморозки.

Температура воздуха ночью +4…+9 гр., местами заморозки до -1 гр., днем +20…+25 гр. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится, — указано в сообщении.