Водитель выстрелил в ходе конфликта на КАД

Полицейские задержали водителя, открывшего стрельбу из аэрозольного пистолета в ходе конфликта на Кольцевой автодороге (КАД) 22 мая.

В полицию поступила информация о том, что на внутреннем кольце КАД, при движении от Парголово к Парнасу, управлявший машиной Kia Cerato угрожал своему оппоненту – водителю другого автомобиля, в котором находился ребенок – пистолетом. Затем выстрелил в воздух.

Спустя несколько минут агрессивного мужчину остановили сотрудники ДПС и доставили в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 36-летний местный житель. Изъят аэрозольный пистолет.