Мигрант чуть не отрезал себе голову в Петербурге

В одну из больниц Санкт-Петербурга доставлен 36-летний иностранный рабочий с тяжелейшими травмами шеи, полученными при работе с болгаркой в районе морга при Елизаветинской больнице на улице Академика Байкова.

Иностранца госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Болгаркой он серьезно повредил себе шею, задел яремную вену, мышцы и глотку. Получил сильную кровопотерю и геморрагический шок первой степени.

Пострадавшего с многочисленными рваными ранами шеи незамедлительно поместили в отделение шоковой реанимации.