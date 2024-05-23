Мигрант чуть не отрезал себе голову в Петербурге

В одну из больниц Санкт-Петербурга доставлен 36-летний иностранный рабочий с тяжелейшими травмами шеи, полученными при работе с болгаркой в районе морга при Елизаветинской больнице на улице Академика Байкова.
Иностранца госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Болгаркой он серьезно повредил себе шею, задел яремную вену, мышцы и глотку. Получил сильную кровопотерю и геморрагический шок первой степени.
Пострадавшего с многочисленными рваными ранами шеи незамедлительно поместили в отделение шоковой реанимации.
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