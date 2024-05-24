Подростки на мотоцикле столкнулись с автомобилем в Луге

На перекрестке улиц Свободы и Рабочей в Луге 23 мая около 16:30 столкнулись мотоцикл Yamaha и Volkswagen Polo под управлением 65-летней женщины.
По предварительным данным, Yamaha выехал на перекресток, не пропустив автомобиль на главной дороге. Мотоциклом управлял 17-летний студент одного из местных колледжей.
С травмами головы подросток госпитализирован. Помощь врачей также потребовалась 17-летнему пассажиру – однокурснику мотоциклиста.
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26.12.2022 3492