Подростки на мотоцикле столкнулись с автомобилем в Луге

На перекрестке улиц Свободы и Рабочей в Луге 23 мая около 16:30 столкнулись мотоцикл Yamaha и Volkswagen Polo под управлением 65-летней женщины.

По предварительным данным, Yamaha выехал на перекресток, не пропустив автомобиль на главной дороге. Мотоциклом управлял 17-летний студент одного из местных колледжей.

С травмами головы подросток госпитализирован. Помощь врачей также потребовалась 17-летнему пассажиру – однокурснику мотоциклиста.