В Ленобласти маршрутка насмерть сбила лося

Накануне вечером, 23 мая, следовавшая из Петербурга в Псков маршрутка сбила лося на трассе Е95.

Видео: t.me/Megapolisonline

ДТП произошло между деревней Парушино и селом Рождествено в Ленобласти. Лось получил перелом трех ног и скончался до прибытия специалистов, сообщили в комитете по животному миру 47 региона.

Среди людей пострадавших нет.