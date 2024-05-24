В Ленобласти маршрутка насмерть сбила лося

Накануне вечером, 23 мая, следовавшая из Петербурга в Псков маршрутка сбила лося на трассе Е95.
Видео: t.me/Megapolisonline
ДТП произошло между деревней Парушино и селом Рождествено в Ленобласти. Лось получил перелом трех ног и скончался до прибытия специалистов, сообщили в комитете по животному миру 47 региона.
Среди людей пострадавших нет.
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20.05.2024 163