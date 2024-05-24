В Ленобласти маршрутка насмерть сбила лося

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Накануне вечером, 23 мая, следовавшая из Петербурга в Псков маршрутка сбила лося на трассе Е95.

Видео: t.me/Megapolisonline

ДТП произошло между деревней Парушино и селом Рождествено в Ленобласти. Лось получил перелом трех ног и скончался до прибытия специалистов, сообщили в комитете по животному миру 47 региона.

Среди людей пострадавших нет.

Вам будет интересно
В Ленобласти маршрутка насмерть сбила лося лось, Ленобласть, ДТП
В Ленобласти фиксируется рост числа ДТП с дикими животными
В региональном охотнадзоре это связывают с тремя факторами. В Ленинградской области отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Об...
20.05.2024 163
Автор