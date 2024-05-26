Стало известно, почему могут отказать в компенсации расходов на ЖКХ

Россиянам могут отказать в компенсации расходов на ЖКХ в случае противоречий между представленными документами и сведениями, полученным при межведомственном взаимодействии. Об этом в разговоре с РИА «Новости» предупредила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова.

В компенсации также откажут при несоответствии заявителя категории лиц, имеющих право на возмещение расходов, наличии подтвержденной судебной задолженности по оплате ЖКУ, а также, если заявитель уже является получателем компенсации по иному основанию.

Необходимые документы можно подать в отделениях социальной защиты населения, через единый портал Госуслуг или через МФЦ.