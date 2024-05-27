Водитель чуть не «подрезал» самолет в Пулково

Двигавшийся на стоянку самолет чуть не наехал автомобиль технического работника авиакомпании в Пулково. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Водитель компании, которая обслуживает самолеты Nordavia, 26 мая около 14:00 выехал на автомобиле на территорию летного поля. В этот момент в Пулково приземлился Ан-26 «Костромского авиапредприятия».
Командир судна остановился в 50 метрах от машины. О пострадавших не сообщается.
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