Водитель чуть не «подрезал» самолет в Пулково

Двигавшийся на стоянку самолет чуть не наехал автомобиль технического работника авиакомпании в Пулково. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Водитель компании, которая обслуживает самолеты Nordavia, 26 мая около 14:00 выехал на автомобиле на территорию летного поля. В этот момент в Пулково приземлился Ан-26 «Костромского авиапредприятия».

Командир судна остановился в 50 метрах от машины. О пострадавших не сообщается.