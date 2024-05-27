У основателя «Магнита» Сергея Галицкого рецидив рака: в Сети появилось фото изможденного бизнесмена

Теперь предпринимателя не узнать.

У основателя торговой сети «Магнит» Сергея галицкого произошел рецидив рака. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, болезнь у бизнесмена вернулась еще в декабре 2023 года.

Еще в декабре врачи поставили владельцу Краснодара неутешительный диагноз: полгода жизни. Все это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет на организм, — заявил источник.