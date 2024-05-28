Мама 18-ти детей из Соснового Бора получила звание «Мать Героиня»

Награду в торжественной обстановке вручили Ольге Владимировне Кравцовой вчера, 27 мая

Награду матери 18-ти детей (11 сыновей и 7 дочерей) вручил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, который отметил, что в нашей стране возрождается хорошая традициях больших и дружных семей.

Ольга Владимировна, в нашем Федеральном Округе 162000 многодетных семьи, но такая ,как Ваша — одна…Это очень ценно, ведь дети связывают настоящее с будущим!, — сказал Александр Гуцан.

Также Ольгу Кравцову поздравил Александр Юрьевич Дрозденко, который подчеркнул, что в мире очень много разных профессий, но, наверное, одна из самых сложных — это быть мамой. Всем членам семьи вручили памятные подарки, заботливо собранными и подписанными именем каждого члена семьи Командой 47.

Вам будет интересно Александр Дрозденко вручил ключи от машин многодетным семьям Сегодня, 3 мая, пять многодетных семей из Ленобласти получили микроавтобусы для совместных автопутешествий Всего в 2024 году по программе поддержки многодетных... 03.05.2024 298

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.

В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.