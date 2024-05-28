Мальчик из Казахстана, прибывший на лечение в Петербург, выпал из окна

Ребенок получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.
В Санкт-Петербурге 6-летний ребенок, приехавший с родителями на лечение из Казахстана, оказался в реанимации. Мальчик упал из окна с 3-го этажа дома.
Как выяснила «Фонтанка», ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала. В результате падения ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и повреждения внутренних органов.
В России мальчик должен был пройти курс у психотерапевта.
Вам будет интересно
Во вторник, 28 мая, на трассе «Вологда - Новая Ладога» лоб в лоб столкнулись Skoda и «Газель». Фото: аварийно-спасательная служба ЛО....
28.05.2024 75