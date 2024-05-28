Мальчик из Казахстана, прибывший на лечение в Петербург, выпал из окна

Ребенок получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.

В Санкт-Петербурге 6-летний ребенок, приехавший с родителями на лечение из Казахстана, оказался в реанимации. Мальчик упал из окна с 3-го этажа дома.

Как выяснила «Фонтанка», ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала. В результате падения ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и повреждения внутренних органов.

В России мальчик должен был пройти курс у психотерапевта.