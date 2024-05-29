Аренда квартир дешевеет в Петербурге

В Санкт-Петербурге снизились ставки на долгосрочную аренду квартир. Причиной в низком сезонном спросе.
Месяц проживания в трехкомнатной квартире относительно апреля подешевел на 10,9 %. Средняя ставка составила 80,2 тысячи рублей. Платеж за двухкомнатную квартиру сократился на 2,2 % (до 49,8 тысячи рублей), за однокомнатную – на 0,3 % (до 31,1 тысячи рублей).
Аренда студии стала дешевле на 0,8 % (27,5 тысячи рублей).
Вам будет интересно
Юлия Кошелева из Ленинградской области выиграла пять миллионов рублей после приобретения билета на 287220-м тираже государственной лотереи «Рапидо». По словам...
19.03.2024 1677