В Петербурге найдены тела двух несовершеннолетних студенток

Расследование трагедии поставлено на контроль прокуратуры.
Накануне, 28 мая, в одной из квартир Калининского района Петербурга были обнаружены тела двух несовершеннолетних студенток. Как сообщает городская прокуратура, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Предварительно известно, что причиной гибели студенток стало отравление неизвестным веществом.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, — сообщает городская прокуратура.
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