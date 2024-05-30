Житель Приозерска забил мужчину гаечным ключом и выбросил с балкона

В феврале 2022 года между нетрезвым 40-летним жителем Приозерска и его гостем возник конфликт.
В ходе ссоры агрессор нанес оппоненту удары руками, ногами, гаечным ключом и трубой. После избиения сбросил избитую жертву с балкона четвертого этажа. Мужчина погиб на месте от полученных травм.
Суд назначил убийце 9 лет колонии строгого режима и штраф 15 тысяч рублей.
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21.05.2022 15588