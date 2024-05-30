Ребенок надышался газом и умер в Стрельне

В Санкт-Петербурге 29 мая заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Возле подъезда дома на шоссе в Стрельне нашли тело 15-летнего школьника.

По версии следствия, мальчик надышался газом из баллона, которым заправляют зажигалки. В этот время он был с друзьями. Когда школьнику стало плохо, товарищи повели его к дому, но у подъезда ребенок потерял сознание и перестал дышать.

На место происшествия прибыла скорая помощь, которая констатировала смерть несовершеннолетнего. Обстоятельства происшествия устанавливаются.