Ребенок надышался газом и умер в Стрельне

В Санкт-Петербурге 29 мая заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Возле подъезда дома на шоссе в Стрельне нашли тело 15-летнего школьника.
По версии следствия, мальчик надышался газом из баллона, которым заправляют зажигалки. В этот время он был с друзьями. Когда школьнику стало плохо, товарищи повели его к дому, но у подъезда ребенок потерял сознание и перестал дышать.
На место происшествия прибыла скорая помощь, которая констатировала смерть несовершеннолетнего. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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05.06.2023 1378