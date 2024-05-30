Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк

Актриса ушла из жизни в ночь на 30 мая.

Похороны звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк состоятся на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом стало известно РИА Новости.

Напомним, артистка ушла из жизни в возрасте 53 лет в результате продолжительной борьбы с раком головного мозга. В последнее время Заворотнюк уже не могла двигаться, жаловалась на головные боли и сильно похудела.