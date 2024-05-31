Врач рассказал, в каком возрасте нужно вакцинироваться от гепатита, столбняка, дифтерии и других заболеваний

Информация об этом содержится в Национальном календаре профилактических прививок, однако в отдельных случаях позаботиться о прививке следует заранее.

Врач-терапевт рассказал, в каком возрасте важно вакцинироваться от ряда опасных заболеваний. Как отметил специалист в беседе с РЕН ТВ, информация об этом есть в Национальном календаре профилактических прививок, однако при поездках за границу, например, посетить врача следует заранее.

От столбняка и дифтерии врач рекомендует ставить прививки каждые 10 лет. Тем временем вакцинацию от кори, краснухи и гепатита обычно проходят в детском возрасте. Если вы не проходили процедуры, привиться можно и будучи взрослым.

Особенно важно вакцинироваться перед поездкой в страны, где наблюдаются проблемы с эпидемиологической обстановкой.

Среди других рекомендаций врача: вакцинация от вируса папилломы человека и от клещевого энцефалита. В последнем случае это нужно делать каждые три года. Также не стоит забывать о сезонной заболеваемости гриппом. Прививку следует ставить осенью.