Из Ленобласти в зону СВО отправился очередной груз с гуманитарной помощью

Лужский район направил четыре грузовых автомобиля с необходимым бойцам спецснаряжением и «гуманитаркой».

Лужский район собрал для военнослужащих, проходящих службу в зоне СВО, гуманитарную помощь и необходимые на фронте вещи. Об этом рассказал глава района Юрий Намлиев.

Тридцатый конвой отправился сегодня в зону проведения СВО, к нашим бойцам, которые 24/7, без отдыха и, зачастую, сна, защищают нашу страну. И им там так необходима поддержка и забота – знаю это не понаслышке, видел лично в каждой из 29 поездок, — сообщил он.

В составе груза: средства радиоэлектронной борьбы, стройматериалы и инструменты, лекарства, средства гигиены, автономные обогреватели, продукты питания, посылки и письма от родных, а также маскировочные сети.