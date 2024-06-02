Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью 13-летней школьницы из Санкт-Петербурга.

В составе группы учеников девочка 30 мая участвовала в полевом туристическом сборе на берегу Вуоксы возле Лосево в Приозерском районе.

По версии следствия, во время тренировки руководители отряда не организовали безопасный спуск со скалодрома. Девочка неправильно застегнула страховочный карабин и упала с большой высоты. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.