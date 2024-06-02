Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью 13-летней школьницы из Санкт-Петербурга.
В составе группы учеников девочка 30 мая участвовала в полевом туристическом сборе на берегу Вуоксы возле Лосево в Приозерском районе.
По версии следствия, во время тренировки руководители отряда не организовали безопасный спуск со скалодрома. Девочка неправильно застегнула страховочный карабин и упала с большой высоты. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.
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24.06.2022 4582